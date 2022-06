Pedullà: “Si attende la risposta di Ospina. Dovesse partire anche Meret, sono due i nomi in cima alla lista”

Ci si avvicina sempre di più all’inizio ufficiale del calciomercato, ovvero il primo luglio. Il Napoli è forse la squadra italiana che si è dovuta muovere con più anticipo, per necessità. Viste la tante possibili partenze, Koulibaly e Fabian su tutti, ma anche le cessioni a parametro zero, come Insigne e Ghoulam, sostituiti prontamente con Kvaratskhelia e Oliveira.

Durante lo “Speciale Calciomercato” di Sportitalia è intervenuto, per parlare proprio del mercato degli azzurri, il giornalista Alfredo Pedullà. L’esperto di mercato ha parlato della situazione portieri in casa Napoli, di Koulibaly e Mertens, e dei prossimi obbiettivi. Di seguito le sue parole:

“Capitolo portieri: non è ancora arrivata una risposta di Ospina, che chiede 3 milioni. Una richiesta troppo alta, sopra il tetto massimo imposto dal Napoli. Esiste una possibilità che parta anche Meret. Arriverebbero in quel caso un vice esperto, Sirigu, e un possibile titolare che sarebbe Vicario“.

Alex Meret (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

“Il difensore centrale Koulibaly è al centro di tutto. Lui ha rilasciato delle dichiarazioni senza esporsi sul futuro. Sappiamo che il Barcellona sarebbe pronto, è il primo della loro lista, operazione da 40 milioni compresi bonus. Situazione delicata, da chiarire al suo ritorno”.

“Non ci sono incedibili, neppure Politano, o paradossalmente Lozano e ancora più paradossalmente Osimhen. Bernardeschi è stato proposto ma non c’è ancora alcun accordo economico. Deulofeu è un obbiettivo concreto ma non immediato, nel caso dovesse partire un esterno sarebbe il primo della lista”.

“Mertens? C’è un muro contro muro difficilmente abbattibile. Posizioni di assoluta distanza”.