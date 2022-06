La posizione di De Laurentiis sul rinnovo di Koulibaly: cifre e dettagli

Il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly ha il destino in bilico tra Napoli e Barcellona. Un’offerta significativa da parte del club spagnolo potrebbe portare De Laurentiis a cedere il numero 26 azzurro, qualora non si trovasse un accordo per il rinnovo. Il contratto di Koulibaly, infatti, è in scadenza al termine di giugno del prossimo anno e c’è dunque l’eventualità di perderlo a parametro zero.

Koulibaly Napoli (Getty Images)

Il presidente del Napoli ha chiarito da principio qual è la politica del club per il prossimo anno: ridurre il monte ingaggi, a causa delle complicazioni economiche relative ai mancati incassi provocati alla pandemia. Il senegalese ad oggi pesa 11 milioni lordi sul bilancio del Napoli, quindi oltre il 10% dell’intero monte ingaggi.

La proposta della società partenopea per il rinnovo, dunque, è di 4 milioni di euro netti più bonus per 4 anni di contratto. A riportarlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello sport. Il difensore del Napoli non ha ancora chiarito la sua posizione circa quale sia la sua preferenza per il futuro: ai microfoni di un’emittente senegalese ha dichiarato di non aver approfondito nulla, ma che spera di giungere ad una soluzione velocemente.