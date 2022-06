Dal Senegal – Kouliblay parla del suo futuro: la risposta sul Barcellona!

Al termine della partita di ieri tra Senegal e Ruanda, vinta dalla Nazionale di Koulibaly con un risultato finale di 0-1, con gol segnato al 98′, il difensore del Napoli ha rilasciato un’intervista ai microfoni di un’emittente senegalese.

FOTO: Getty Images, Koulibaly

Tra le varie dichiarazioni inerenti alla partita, è stata posta al numero 26 azzurro anche una domanda sul suo futuro in bilico tra Napoli e Barcellona. Il calciatore del Napoli, con il contratto in scadenza a giugno del prossimo anno, infatti, è al centro di voci di mercato che lo avvicinano ad un interesse della squadra spagnola.

Di seguito quanto dichiarato da Kalidou Koulibaly ai microfoni di SeneWeb:

“Non posso dirti nulla, perché per il momento non so niente. Sono venuto in Senegal ed ero concentrato sulla squadra Nazionale e sulla partita. Non ho parlato con nessuno, quando tornerò in Europa vedremo“.

Il difensore del Napoli, quindi, non ha ancora preso una decisione sul proprio futuro e non ha ancora chiare le idee. La sua concentrazione in questi giorni era indirizzata alla Nazionale senegalese: con il suo rientro in Italia sarà possibile ottenere maggiori delucidazioni.