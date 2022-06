Ore caldissime sul fronte Napoli-Mertens, con un rinnovo che tarda ad arrivare e le relative voci che si susseguono su un possibile divorzio tra le parti. Al centro della querelle tra il club azzurro e l’attaccante belga c’è ancora un’ampia forbice tra domanda e offerta, e al momento non arrivano segnali di disgelo.

Se ne capirà di più, dunque, nelle prossime settimane, ma non mancano i rumors di mercato. In ogni caso, il calciatore non potrà firmare alcun accordo con un’altra squadra prima del 30 giugno, a causa dell’opzione unilaterale a favore del Napoli che difatti lo blocca fino al termine del contratto.

Ciò non escluderebbe, ovviamente, la possibilità che Mertens possa trovare un’intesa con un altro club, ammesso e concesso che non ci siano sviluppi sul fronte rinnovo, a oggi difficile ma non impossibile.

Dal Belgio: ci prova anche l’Anderlecht

Diverse sono le squadre a cui Mertens è accostato ormai da settimane, in particolare alla Lazio del suo ex allenatore in azzurro Maurizio Sarri.

Dries Mertens (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

Molteplici tentativi si registrano anche dall’estero, così come confermato da quanto rivelato in queste in Belgio, dove il portale Voetbal24 parla dell’interesse dell’Anderlecht.

Nei piani del numero 14 – stando alla medesima fonte – non ci sarebbe un ritorno in patria, con il classe ’87 che vorrebbe andare a giocare in Brasile, Qatar o negli Emirati Arabi, in caso di addio al Napoli.