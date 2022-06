VIDEO | Mercato Napoli, NUOVA OFFERTA per Koulibaly!

Gli acquisti in difesa per il club azzurro sono sicuramente vincolati alla cessione o meno di Kalidou Koulibaly, titolare inamovibile in queste stagioni al Napoli e vice capitano fondamentale all’interno dello spogliatoio. Il suo contratto è in scadenza al termine di giugno del prossimo anno, ma si vocifera una possibile cessione anticipata, dato l’interesse di altri club. In prima linea c’è il Barcellona, che non nasconde di avere un interesse per il centrale senegalese. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, Fali Ramadani, agente di Koulibaly, arriverà in Italia nei prossimi giorni e non è da escludere un incontro con De Laurentiis per discutere la questione relativa al numero 26 del Napoli. Ramadani ha fatto trapelare, inoltre, di avere un’offerta tra le mani che ovviamente complica la situazione nella società partenopea. Probabilmente si tratta proprio del Barcellona, che però ha ancora una questione finanziaria da risolvere. La permanenza del difensore, infatti, potrebbe essere in bilico a fronte di un’offerta tra i 35 e i 40 milioni di euro.

