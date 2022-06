Rischio beffa per Deulofeu: non c’è solo il Napoli sull’attaccante spagnolo

Con l’addio di Lorenzo Insigne al Toronto e un futuro sempre più lontano da Napoli per Dries Mertens, a causa dei vari problemi legati al rinnovo di contratto, il Napoli punta a rinnovare il reparto offensivo in vista della prossima stagione.

Un reparto, che i tifosi del Napoli e Luciano Spalletti si augurano sia arricchito ancora una volta dalla fantasia dell’attaccante belga, che in seguito ad una richiesta di rinnovo 2,4 milioni di euro più 1,6 milioni di bonus alla firma, attende una risposta dalla società, non intenzionata però a raggiungere quelle cifre.

Calciomercato Napoli: interesse da Premier e Liga per Deulofeu

Indipendentemente dal futuro di Mertens, stando a quanto riportato da SkySport, il Napoli ha avanzato i primi concreti contatti con l’Udinese per Gerard Deulofeu, dopo aver già ottenuto il sì del calciatore. Ancora nessun accordo invece raggiunto con la squadra friulana, abituata a non lasciar partire facilmente i propri calciatori come dimostrato più volte in passato.

Sull’attaccante spagnolo, dopo l’ottima stagione in Serie A condita da 13 gol e 5 assist, è vivo l’interesse di club di Premier League e Liga, motivo che costringe il Napoli ad aumentare la prima offerta di 12 milioni così da concludere ufficialmente la trattativa e regalare Deulofeu alla rosa di Spalletti.