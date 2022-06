Decisione a sorpresa di Mancini per Italia-Ungheria: arriva la notizia su Politano!

Questa sera l’Italia scenderà in campo contro l’Ungheria al Dino Manuzzi di Cesena per la seconda partita del girone 3 della Lega di Nations League. Gli azzurri, dopo il pareggio contro la Germania, cercano la prima vittoria nella competizione e il primo posto nel girone, occupato al momento proprio dalla squadra di Marco Rossi, che ha ottenuto i tre punti dopo il successo interno contro l’Inghilterra.

Per Roberto Mancini è giunto il tempo della sperimentazione. Come dichiarato dallo stesso ct, è appena iniziato un nuovo ciclo per la Nazionale italiana, con un fermo imperativo: dare spazio ai giovani.

Non sarebbe una sorpresa questa sera vedere in campo i giovanissimi Gnonto, Gatti e il baby azzurro Zerbin, nonostante nessuno dei tre abbia ancora ottenuto una presenza in Serie A.

Italia (Photo by Claudio Villa/Getty Images)

Un chiaro segnale da parte del commissario tecnico di invertire una rotta decisamente negativa, che ha visto per due volte consecutive l’Italia esclusa dai Campionati del Mondo.

Questa mattina durante la rifinitura, prove di formazione per Roberto Mancini, che stando a quanto riportato da TMW ,ha più volte riproposto il tridente senza Scamacca, ma con Politano al suo posto nei tre davanti, Raspadori come centravanti e Gnonto a completare il pacchetto offensivo.

Altra chance da titolare dunque per l’attaccante del Napoli Matteo Politano, determinato a ritrovare un gol che manca da troppo tempo con la maglia della Nazionale.

Italia-Ungheria: probabili formazioni

ITALIA (4-3-3) La probabile formazione: Donnarumma; Calabria, Mancini, Bastoni, Spinazzola; Pellegrini, Cristante, Barella; Politano, Raspadori, Gnonto. Ct: Mancini.

UNGHERIA (5-4-1) La probabile formazione: Gulacsi; Nego, Lang, Orban, At. Szalai, Z. Nagy; Schafer, Szoboszlai, A. Nagy, Sallai; Ad. Szalai. Ct: Rossi.

Italia-Ungheria: dove vederla in tv

La partita tra Italia e Ungheria si giocherà a Cesena allo stadio Dino Manuzzi e sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 1 a partire dalle 20.45. La gara sarà visibile anche in streaming su Raiplay.