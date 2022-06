Non solo Gaetano, un altro azzurro presente nei migliori Under 23 di Serie B!

Chiusa definitivamente la stagione di Serie B con le promozioni dirette di Lecce, Cremonese e Monza, insieme alle retrocessioni in Lega Pro di Pordenone, Crotone e Alessandria arriva il momento del bilancio su quanto visto nel campionato 2021/2022. Un bilancio che, visto soprattutto il delicato momento della nostra Nazionale, non può prescindere dai migliori undici giocatori italiani che più si sono messi in mostra questa stagione.

La Lega Serie B, attraverso un post sui propri profili social, ha appena annunciato i migliori 11 italiani Under 23 del campionato appena trascorso. Figurano tra questi due calciatori di proprietà del Napoli, Gianluca Gaetano e Alessio Zerbin, autori di una stagione incredibile vissuta rispettivamente con le maglie di Cremonese e Frosinone.

Di seguito la formazione completa dei migliori 11 italiani Under 23 dello scorso campionato di Serie B: Carnesecchi (Cremonese), Cassandro (Cittadella), Canestrelli (Crotone), Okoli (Cremonese), Birindelli (Pisa), Fagioli (Cremonese), S. Esposito (Spal), Cambiaghi (Pordenone), Gaetano (Cremonese), Zerbin (Frosinone), Lucca (Pisa).

Alessio Zerbin – Frosinone (Photo by Giuseppe Cottini/Getty Images)

Gianluca Gaetano è risultato tra i calciatori di maggiore risalto della favola Cremonese, trascinando la squadra a suon di gol e assist verso la storica promozione diretta in Serie A. Per il centrocampista, 7 gol e 5 assist in 35 partite stagionali.

Simile il discorso, anche se meno fortunato negli obiettivi di squadra, per Alessio Zerbin al Frosinone. 9 gol e 3 assist in campionato, che non sono però bastati a qualificare la squadra ai Playoff, persi solo all’ultima giornata contro il Pisa.

I due azzurri, rientrati a Napoli dopo i rispettivi prestiti, saranno a disposizione di Luciano Spalletti nel corso dei ritiri estivi, in cerca di conquistare la fiducia del tecnico e vestire la maglia del Napoli la prossima stagione.