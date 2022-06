Obiettivo del Napoli: un club di Serie A piomba sull’attaccante!

La fine della Serie A ha aperto a una nuova edizione di calciomercato estivo, il quale in casa Napoli si prevede già essere molto caldo.

Ad aprire a un’aria di rivoluzione, sono i tanti nomi in uscita sia per scadenza di contratto e sia per poco minutaggio. A far scalpore però sono i famosi addii dei “senatori” e non solo. Dopo l’addio di Insigne anche Mertens potrebbe seguirlo alla porta, senza trascurare però i destini incerti di Ospina, Koulibaly e Fabian Ruiz.

Per fra fronte a quest’aria di cambiamento, la dirigenza azzurra proverà a dare un nuovo volto alla società campana con dei nuovi profili da introdurre.

Sul taccuino di Giuntoli filtrano diversi nomi che intaccano vari reparti, ad iniziare dalla trequarti dove è emersa una certezza del Sassuolo.

Hamed Traorè (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Napoli su Traoré, spunta una big d’Europa

Con l’escalation di questa stagione, Junior Traoré ha catturato diversi panorami italiani ed europei tra cui il Napoli. I partenopei hanno infatti iniziato ad affondare il colpo anzitempo, il quale è stato però solo un tentativo vano.

Il motivo che ha frenato il club di De Laurentiis, riguarda il prezzo del cartellino richiesto dal Sassuolo che è stato ritenuto troppo elevato dalla politica partenopea. I scenari però potrebbero ribaltarsi e, anche se non è detta l’ultima, il calciatore vanta di diverse contendenti.

Infatti, stando a quanto riportato da Calciomercato.com, negli ultimi giorni si sarebbe verificato un summit ad Ibiza fra gli agenti del calciatore ed il management del Milan. Il club rossonero è alla ricerca di un profilo fresco da dare alla squadra di Pioli, per questo ha individuato l’obiettivo del Napoli.

Di fatto, anche il club rossonero sarebbe rimasto esterrefatto dalla valutazione di 30 milioni del Sassuolo, tanto che starebbe cercando di abbassare le pretese neroverdi monitorando però anche altri profili meno costosi.