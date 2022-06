Deulofeu sempre più vicino: il Napoli fa un passo avanti, la cifra

Si concretizza sempre più l’idea di un imminente addio tra Mertens e il Napoli, a causa delle richieste del giocatore che non collimano con l’idea del club. Per questo motivo si intensificano le trattative per portare in casa Napoli lo spagnolo Gerard Deulofeu. Il numero 10 dell’Udinese avrebbe manifestato la sua totale adesione ad un trasferimento nel club partenopeo, ma manca l’accordo con la società friulana.

La prima offerta del Napoli era di 13 milioni ed è stata rigettata dall’Udinese, che aveva fissato il tetto minimo tra i 20 e i 25 milioni, cifra eccessivamente alta per le idee del club azzurro. Secondo quanto riportato dal Corriere dello sport questa mattina, le due società sono pronte a fare passi avanti per venirsi incontro e raggiungere la giusta quadra.

Calciomercato Napoli Deulofeu (Getty Images)

Il presidente Aurelio De Laurentiis è disposto a ritoccare la prima offerta e a salire a 18 milioni, mentre l’Udinese è deciso a scendere da 25 a 20 milioni. Dunque le strade sono molto vicine in questo momento e l’accordo potrebbe presto volgere al termine. Deulofeu potrebbe aspirare ad un ingaggio di circa 3 milioni a stagione in casa Napoli.

L’attaccante 28enne potrebbe rappresentare un valido sostituto per Dries Mertens, adattabile a giocare da esterno, da seconda punta e da falso nueve, proprio come il belga. Nel corso di questo campionato ha realizzato ben 13 gol e 5 assist.