Non sfuma l’idea Casale: le richieste del Verona e del calciatore

Un altro nome per la difesa che nell’ultimo periodo è stato spesso accostato al Napoli è quello di Nicolò Casale, il centrale 24enne del Verona, che ha sorpreso molto in questa stagione, attirando l’attenzione di più club di Serie A.

Secondo quanto scritto sull’edizione odierna de Il Mattino, il giovane difensore non è ancora fuori dai progetti del Napoli, nonostante l’interessamento più concreto per Leo Ostigard dal Brighton. L’esito delle trattative dipenderà ovviamente anche dal futuro di Kalidou Koulibaly, la cui permanenza o meno potrebbe indirizzare la dirigenza verso uno o due acquisti nel settore.

FOTO: Getty Images, Casale

Per Nicolò Casale il Verona chiede 9 milioni, cifra più alta rispetto ai 5 milioni offerti al club inglese per Ostigard, mentre il calciatore mira ad uno stipendio di 1 milione. Ad ogni modo, dunque, il giovane calciatore italiano è in linea con le operazioni low cost a cui mira il Napoli e alla politica di riduzione del monte ingaggi.

L’ultima parola spetta ad Aurelio De Laurentiis, che inciderà soprattutto sul futuro del centrale numero 26, difficile da sostituire, ma non per questo sicuro di un altro anno in maglia azzurra.