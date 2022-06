Il Napoli rivoluzionerà, e non poco, la rosa sul mercato in vista della prossima stagione. Le novità potrebbero non risparmiare il reparto offensivo, al netto delle possibili offerte per Victor Osimhen e in attesa di scoprire che ne sarà di Dries Mertens.

Cambi di programma potrebbero esserci anche per Andrea Petagna: l’attaccante ex SPAL potrebbe dire addio in caso di offerta. E nell’eventualità che il numero 37 dovesse dire addio spunta un nome a sorpresa.

Calciomercato Napoli: c’è anche Djuric per l’attacco

A rivelare l’interesse del club partenopeo per Milan Djuric è l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, che sul suo sito ufficiale scrive:

“Nelle scorse settimane c’è stato un incontro con la Fiorentina che cerca un attaccante con quelle caratteristiche. E negli ultimi giorni ha sondato il Napoli, il profilo piace a Spalletti per la predisposizione a mettersi al servizio della squadra.

Milan Djuric (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Potrebbe essere un’idea in caso di cessione di Petagna. Presto Djuric (che ha proposte anche dall’estero) prenderà una decisione sul suo futuro”.