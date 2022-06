Alvino fa chiarezza sul rinnovo di Mertens: “Queste sono le sue richieste ufficiali”

Carlo Alvino, giornalista napoletano, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal, per parlare della vicenda legata al futuro di Dries Mertens.

Dries Mertens (Getty Images)

Il Napoli stava attendendo la richiesta economica ufficiale formulata dal centravanti belga per rinnovare il contratto. Secondo quanto riportato in prima pagina dal quotidiano “Il Mattino”, Mertens avrebbe chiesto circa 4 milioni di euro per proseguire la sua avventura in maglia azzurra. Il Napoli, al momento, non può accontentare il belga e sembra che le strade si separeranno.

Alvino, nel corso del suo intervento, ha provato ha ripercorrere le tappe di questa vicenda e ha svelato alcune delle richiesta fatte da Mertens alla società azzurra.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Ieri pomeriggio, attraverso uno studio legale che si interessa a Dries Mertens, arriva una mail ufficiale con espresse le richieste economiche del belga. Il Calcio Napoli conferma quanto detto in prima pagina dal quotidiano Il Mattino. De Laurentiis si aspettava una richiesta del genere e non è rimasto particolarmente sorpreso. Le cifre richieste dal belga sono di 225mila euro netti per bonus legati a gol e assist. Poi c’è un bonus legato a traguardi di squadra e poi 800mila euro di commissioni per questo studio legale che si occupa delle vicende legate a Dries Mertens“.

È una richiesta iniziale? “Io non credo ci siano i margini per una discussione. La realtà del calcio di oggi è quella che i dirigenti del mondo del calcio ci raccontano da mesi. Manca la sostenibilità“.

Mertens è all’interno del discorso sull’ammutinamento? “Ovviamente è all’interno di quella vicenda. Lui è il “sobillatore gentile” di quella rivolta”.

Sei sorpreso della richiesta? “Io personalmente resto sorpreso perché i calciatori non possono pensare di vivere sotto una campana di vetro che si discosta dalla realtà. Se non hai più voglia di restare fai meglio a dirlo piuttosto che presentare una richiesta del genere. Ne esci male. I calciatori non sono esenti da questa contrazione del mondo del calcio”.

Deulofeu è l’indiziato per sostituire Mertens? “È più giovane di Mertens, ma fino ad oggi non ha dimostrato di essere al livello del belga. Il Napoli non si farà trovare impreparato”.