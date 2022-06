Politano, Deulofeu e un ritorno di fiamma: le ultime sugli esterni del Napoli

Sembra particolarmente infuocato il mercato in attacco del Napoli, sempre più vicino a chiudere per Gerard Deulofeu.

L’affare per l’ala dell’Udinese, come riferito da Il Corriere dello Sport, sembra in dirittura d’arrivo. “Parleranno i presidenti e si concluderà”, afferma il quotidiano, spiegando come il Napoli sia arrivato ad offrire 18 milioni, o comunque al massimo arriverebbe a quella cifra.

L’Udinese, dal canto suo, non è ancora indietreggiata sull’iniziale richiesta di 25 milioni, ma probabilmente a 20 milioni si troverà un accordo.

FOTO: Getty – Deulofeu Udinese

L’acquisto di Deulofeu sarebbe decisamente importante anche perché, come riporta calciomercato.com, non è così certa la permanenza a Napoli di Matteo Politano.

Poco impiegato nella seconda metà di stagione, il nome dell’ala della Nazionale è finito sul taccuino di Gennaro Gattuso, che vorrebbe portare al Valencia un giocatore con quelle caratteristiche. Da definire, inoltre, anche il futuro di Elmas e Ounas, richiesto dal Monza.

Rimane viva l’ipotesi Federico Bernardeschi, che si libererà gratis dalla Juventus e vorrebbe continuare a giocare la Champions League. L’ex Fiorentina pare soddisfatto dall’offerta del Napoli, ossia un quadriennale con opzione per il quinto anno.

Sullo sfondo, infine, ci sarebbe anche Riccardo Orsolini, sempre in caso di addio di Politano. Il Bologna, secondo La Gazzetta dello Sport, lo valuta 12-14 milioni di euro.