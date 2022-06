Deulofeu vicino al Napoli, c’è la conferma da Sky: “De Laurentiis può sbloccare la trattativa”

In casa Napoli la notizia che tiene banco è sicuramente quella relativa alla richiesta economica fatta da Dries Mertens al Napoli per rinnovare il proprio contratto. Le cifre che sono trapelate sono certamente fuori dalla portata degli azzurri che quindi si guardano attorno per trovare un possibile sostituto.

Calciomercato Napoli Deulofeu (Getty Images)

Il nome che negli ultimi giorni è stato accostato più volte agli azzurri, è quello di Gerard Deulofeu. L’attaccante spagnolo ha disputato una stagione straordinaria con la maglia dell’Udinese che lo ha reso l’obiettivo primario per l’attacco azzurro. I numeri del classe ’94 sono sontuosi; Deulofeu ha collezionato 13 reti e 5 assist in 34 presenze.

La trattativa per portare Deulofeu in maglia azzurra pare essere già in fase avanzata e le due società stanno limando gli ultimi dettagli.

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal per parlare proprio della trattativa in corso tra i due club.

Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Deulofeu? È un profilo che piace tanto ed è l’alternativa a Dries Mertens. Va via il belga e Deulofeu lo sostituisce. Lo spagnolo può giocare da sotto punta e da esterno, proprio come Dries. Rientra nei parametri economici del club e l’idea della società è che con Osimhen possa garantire circa 35 gol che rendono la squadra da Champions. La trattativa per Deulofeu è ben avviata e al momento le due società stanno limando i dettagli. Poi entreranno in gioco i presidenti che chiuderanno la trattativa. Basta un chiamata di De Laurentiis a Pozzo e il giocatore diventa del Napoli”.