Non solo Insigne, il Toronto era anche su un altro calciatore del Napoli: il retroscena

Il calciomercato estivo è il momento più importante per tante società calcistiche. I club infatti durante questo periodo prendono decisioni forti che indirizzano le squadre nel corso della stagione successiva. Sia economicamente che a livello tecnico e di programmazione, tutto può cambiare nella finestra estiva.

Il Napoli ne è un esempio: tutta la fascia sinistra ha subito un ricambio generazionale, dati gli acquisti di Olivera e Kvaratskhelia e gli addii di due pilastri come Ghoulam ed Insigne. Il capitano azzurro, in particolare, ha ufficializzato il suo addio al Napoli già dallo scorso gennaio. Non rinnovato il contratto con gli azzurri, Lorenzinho giocherà in MLS per il Toronto.

NAPLES, ITALY – NOVEMBER 28: Dries Mertens of SSC Napoli celebrates after scoring their side’s second goal during the Serie A match between SSC Napoli and SS Lazio at Stadio Diego Armando Maradona on November 28, 2021 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport c’è un retroscena riguardante proprio il Toronto. Stando a quanto riportato dal quotidiano i canadesi avrebbero provato a convincere non solo Insigne, ma anche un altro top player del Napoli. Dries Mertens, infatti, è stato corteggiato alla fine della passata stagione.

Il belga ha però rifiutato l’offerta, decidendo di restare ad alti livelli e di continuare con la maglia azzurra. Ad oggi, però, il contratto di Mertens non è stato ancora rinnovato e la trattativa non ha ricevuto la svolta sperata dai tifosi.