Gaetano, dopo i ritiri la decisione sul futuro: due club di Serie A su di lui

Il Napoli, tornato quest’anno protagonista per la lotta al vertice, vivrà l’anno prossimo una stagione molto importante. Grazie al ritorno in Champions League la società azzurra ha ritrovato entusiasmo e consapevolezza. La lotta Scudetto, quest’anno serrata fino ad aprile per gli azzurri, potrebbe essere un obiettivo vero e proprio anche ad inizio stagione.

Tanto passerà da due momenti fondamentali: uno è il calciomercato, l’altro i ritiri pre stagionali. Se il calciomercato, infatti, può rinforzare la rosa e dare più scelte all’allenatore, è durante la preparazione in ritiro che si forma il vero e proprio gruppo squadra. Come riportato da Il Corriere del Mezzogiorno il ritiro sarà importante per un calciatore in particolare: Gianluca Gaetano.

Il gioiellino del Napoli è rientrato dal prestito alla Cremonese dopo una stagione a dir poco strabiliante. Titolarissimo, ha dato una spinta fondamentale per la promozione in Serie A dei grigiorossi. I 7 gol e i 5 assist messi a referto gli sono valsi anche la convocazione in Under 21 e, soprattutto, l’attenzione di Spalletti.

Il mister di Certaldo valuterà Gaetano in ritiro e sceglierà se tenerlo a Napoli o girarlo ancora in prestito. Sulle tracce del centrocampista ci sono già Torino e Sassuolo in Serie A e Parma e Genoa in Serie B.