Napoli forte su Deulofeu, pronta nuova offerta per il gioiello dell’Udinese

Il Napoli, a poco meno di un mese dall’apertura ufficiale del calciomercato, ha già palesato le sue intenzioni per questa sessione. Gli azzurri vogliono rinforzarsi e ringiovanirsi, strizzando l’occhio al bilancio ed alla sostenibilità. Fuori, ad esempio, Ghoulam ed Insigne, e dentro due giovani stelle come Olivera e Kvaratskhelia.

Una nuova trattativa però potrebbe regalare a Spalletti un calciatore importante per quanto riguarda la zona sinistra d’attacco del Napoli. Si tratta di Gerard Deulofeu, che ha letteralmente stregato De Laurentiis e potrebbe unirsi alla causa azzurra nella prossima stagione. A fare il punto della situazione è il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna.

Stando a quanto si apprende dal quotidiano Napoli ed Udinese avevano già avviato una chiacchierata informale riguardante l’esterno spagnolo. La richiesta dei bianconeri, però, superava di 12 milioni l’offerta del Napoli: 25 milioni la richiesta, 13 l’offerta.

Sempre secondo il quotidiano, però, il club azzurro avrebbe preparato una controfferta per diminuire la distanza tra le de cifre. Pronti 18 milioni di euro da offrire ai bianconeri per convincerli a cedere le prestazioni di Deulofeu. Si attende, ora, l’incontro tra Pozzo e De Laurentiis per chiudere l’affare.