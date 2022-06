Cessione in attacco per il Napoli? Un top richiesto da un ex allenatore azzurro

Il calciomercato, la cui apertura ufficiale è in programma tra poco meno di un mese, ha delle strade tutte sue che spesso risultano essere imprevedibili. I piani societari possono subire variazioni anche significative in caso di offerte inaspettate o di occasioni improvvise. La caratteristica che più aiuta è la capacità di adattamento e il fiuto per l’affare.

Non sono solo gli affari in entrata a scandire le sessioni di calciomercato, però. Spesso anche le cessioni comportano modifiche e scelte anche agli antipodi rispetto ai piani iniziali. Secondo quanto riportato da Repubblica, potrebbe essere questo il caso del Napoli, che potrebbe salutare Matteo Politano nel corso di questa estate.

Politano (Getty Images)

Stando a quanto si legge sulle pagine del quotidiano l’esterno azzurro sarebbe finito nel mirino del Valencia. Sulla panchina degli spagnoli siederà infatti Gennaro Gattuso, ex allenatore del Napoli che vorrebbe Politano a disposizione anche in Spagna. Secondo Repubblica, inoltre, un’esperienza in Spagna non dispiacerebbe a Politano, che potrebbe prendere in considerazione l’offerta degli iberici.

Il feeling tra Gattuso e Politano nacque da subito e, non a caso, il rendimento dell’esterno con il mister calabrese è stato davvero alto. In 70 partite, 14 reti e 7 assist per Politano quando allenato da Gattuso.