Napoli, Ounas può partire: c’è l’interesse di un club di Serie A

All’inizio della scorsa stagione Luciano Spalletti aveva posto un veto sulla cessione di Adam Ounas, ritenuto importante dal tecnico toscano all’interno del progetto per il suo primo Napoli.

L’allenatore azzurro non ha mai fatto mistero del suo gradimento verso l’algerino. È altresì evidente che, potendo contare su giocatori del calibro di Insigne, Lozano e Politano, lo spazio a disposizione di Ounas si sia inevitabilmente ristretto.

FOTO: Getty – Napoli Ounas

Il numero 33, infatti, ha racimolato soltanto 22 presenze in stagione (15 in Serie A, 6 in Europa League e una in Coppa Italia), non riuscendo mai a trovare la via della rete.

Solo in due occasioni, contro Empoli e Leicester, Ounas è partito dal primo minuto, ragion per cui è comprensibile la sua volontà di giocare di più.

Su di lui, come riporta Il Corriere dello Sport, è forte l’interesse del Monza di Stroppa, con cui ha già collaborato a Crotone per circa un mese, prima che arrivasse l’esonero del tecnico. Adesso potrebbe essere giunta l’ora di un addio che, probabilmente, farebbe bene ad entrambe le parti.