Il Napoli ha fatto un’offerta (al ribasso) a Koulibaly: le cifre

Kalidou Koulibaly è stato uno degli indiscussi protagonisti dell’ultima stagione del Napoli e uno dei veri pilastri di Luciano Spalletti.

Più volte, infatti, il tecnico toscano ha ribadito di non voler perdere il senegalese per nessun motivo al mondo.

Vista la politica di abbattimento dei costi, intrapresa da tempo da Aurelio De Laurentiis per fronteggiare la crisi economica che sta attraversando il mondo del calcio, è praticamente impossibile che il patron azzurro si spinga ad offrire una cifra intorno ai sei milioni attualmente percepiti da Koulibaly.

FOTO: Getty – Napoli Koulibaly

A fare la differenza, semmai, sarà la “vile moneta” cui aveva fatto riferimento De Laurentiis durante la conferenza stampa di lunedì scorso.

Intanto, secondo Il Corriere del Mezzogiorno, al numero 26 è stato offerto un contratto da quattro milioni netti a stagione, che potrebbero salire a 4,5 grazie a bonus facilmente raggiungibili.

Un altro aspetto importante da segnalare è che, per il momento, non pare siano arrivate offerte congrue dai club interessati a Koulibaly, dal Barcellona alla Juventus.

Nel caso in cui il difensore dovesse rimanere a Napoli senza rinnovo, il prossimo Mondiale in Qatar potrebbe essere una vetrina importante per un’eventuale cessione, anche se sarebbe davvero difficile liberarsi di uno come lui a stagione in corso.