Mertens dovrà dare a breve una risposta definitiva: quanto attenderà il Napoli

Manca sempre meno alla scadenza del contratto di Dries Mertens con il Napoli. Ogni giorno ormai è preziosissimo, perché il belga sarà a tutti gli effetti un attaccante azzurro soltanto fino al 30 giugno, mentre a partire dal primo giorno di luglio sarà libero di accasarsi a costo zero dove vorrà.

Non è ormai un mistero l’interesse della Lazio del suo mentore Maurizio Sarri, che a Napoli lo ha plasmato e trasformato. I biancocelesti sembrano essere l’unico club davvero interessato al numero 14 anche se, per il momento, Mertens aspetta ancora il Napoli.

FOTO: Getty – Mertens Napoli

O meglio, stando a Il Mattino le parti si aspettano a vicenda: intanto il belga è attualmente impegnato con la sua Nazionale per la Nations League – pesantemente sconfitta 1-4 dall’Olanda ieri – quindi adesso non è il momento migliore per discutere di futuro.

Il Napoli non avrebbe ancora dato un ultimatum al giocatore, che sa bene però di non avere più molto tempo a sua disposizione per decidere.

Ogni giorno potrebbe essere quello buono per maturare una decisione, ma, in caso contrario, tra dieci giorni Mertens dovrà davvero capire che cosa fare. Con la speranza di tutti i tifosi di non assistere ad un Insigne-bis.