Meret ha deciso il suo futuro: tutto dipende da Ospina

Il calciomercato del Napoli è entrato nel vivo: dopo gli addii a parametro zero di Faouzi Ghoulam e capitan Lorenzo Insigne, la dirigenza azzurra ha subito provveduto a regalare a mister Spalletti i sostituti. La società ha infatti comunicato gli acquisti del terzino uruguaiano Mathias Olivera e dell’esterno d’attacco georgiano Khvicha Kvaratskhelia. Ma il mercato del Napoli potrebbe non finire qui.

Alex Meret (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

La dirigenza azzurra e il presidente Aurelio De Laurentiis devono muoversi al più presto per i rinnovi di Dries Mertens e David Ospina, entrambi in scadenza a fine mese. Queste due sono le priorità della società in questo momento.

Il Napoli ha fatto sapere di aver fatto un’offerta a Ospina che si è preso del tempo per decidere sul suo futuro. Il portiere colombiano, però, negli ultimi giorni sembra essere più convinto nell’accettare la proposta di De Laurentiis e continuare la sua esperienza in maglia azzurra.

A questo punto, però, è il futuro di Alex Meret a poter cambiare. Come fatto sapere più volte dal suo agente, l’ex Udinese vuole avere certezze sul posto da titolare e non è più intenzionato a fare da secondo.

Sky Sport ha confermato la notizia: in caso di rinnovo di Ospina, Meret andrà via da Napoli. a quel punto, il Napoli dovrebbe sostituire il friulano: sondati già i profili di Vicario e Sirigu.