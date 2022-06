VIDEO | ULTIMATUM DI ADL A MERTENS!

Aurelio De Laurentiis da un ultimatum a Mertens, come scritto dalle pagine odierne de “La Repubblica”, pare che il numero uno del Napoli abbia dato ancora pochi giorni per riflettere al numero 14.

La proposta del Napoli è stata decurtata ancora. Pochi giorni fa, le parti sembravano vicine ad un accordo sulla base di 1,5 milioni di euro a stagione, poi il Napoli ha modificato l’offerta passando a 1,3 milioni.

Mertens ci sta riflettendo, consapevole del fatto che altri club sarebbero pronti a mettere sul piatto cifre nettamente superiori a quelle proposte dal Napoli. Una delle candidate principali è la Lazio di Maurizio Sarri che non vede l’ora di riabbracciare il suo ex bomber.

