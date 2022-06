In vista della prossima sessione di calciomercato, che prenderà il via ufficialmente il prossimo 1° luglio ma già ampiamente nel vivo, il Napoli, dopo le ultime mosse, valuta il mercato in entrata ma anche quello in uscita.

Diversi sono i calciatori che, in caso di offerta, possono dire addio al club azzurro, anche per sfoltire l’ormai noto nodo del monte ingaggi. Tra i giocatori monitorati dalle altre squadre c’è Adam Ounas: il calciatore algerino è stato impiegato spesso da subentrante dal tecnico Luciano Spalletti e non è escluso che l’esterno possa valutare eventuali offerte.

Adam Ounas con Lozano, Petagna e Di Lorenzo (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui il preferito in attacco per il neo promosso Monza sarebbe proprio Ounas. Stando alla medesima fonte, il club lombardo starebbe in contatto per l’eventuale sbarco del nazionale algerino.

La volontà della società di Silvio Berlusconi, infatti, è quella di allestire una squadra competitiva per la prima volta in Serie A, e il suo braccio destro Adriano Galliani tiene d’occhio Ounas come rinforzo per il reparto offensivo.

Da ricordare, inoltre, che il suo contratto scade nel giugno del 2023, dopo che il Napoli ha attivato l’opzione annuale di rinnovo.