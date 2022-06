Rinnovo Mertens, previsto nuovo incontro con De Laurentiis: la priorità del belga

Dries Mertens ed il Napoli: un binomio che sembrerebbe inscindibile, una storia d’amore quasi da film. Il belga arrivò in sordina nel 2013 dal PSV, ha conquistato pian piano il cuore dei tifosi ed è ora uno dei beniamini del popolo partenopeo. Grazie anche all’intuizione di Maurizio Sarri di spostarlo da ala sinistra a falso nueve, Mertens è diventato il marcatore numero uno della storia del Napoli, a quota 148 reti.

NAPLES, ITALY – MAY 06: Coach of SSC Napoli Maurizio Sarri and player Dries Mertens during the Serie A match between SSC Napoli and Cagliari Calcio at Stadio San Paolo on May 6, 2017 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Dries “Ciro” Mertens, però, ad oggi è in scadenza di contratto. L’accordo con il Napoli scadrà il prossimo 30 giugno e ad oggi, non c’è ancora intesa sul rinnovo. L’ambiente spinge per la firma, per continuare ad esultare ai gol del numero 14; ma la trattativa non è ancora decollata, e il tempo scorre inesorabilmente.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino è previsto un altro incontro tra Mertens e De Laurentiis per parlare del rinnovo contrattuale. Secondo il quotidiano la priorità del folletto belga è quella di trovare un accordo con il Napoli e continuare la sua esperienza all’ombra del Vesuvio. L’attaccamento alla maglia ed alla città parrebbe quindi davvero forte, viscerale. Nel caso di mancato accordo, si legge, Mertens cercherà soluzioni alternative.