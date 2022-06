Napoli su Gollini, c’è la risposta del portiere dell’Atalanta: l’indiscrezione

Fine stagione, tempo di valutazioni. A campionato ormai finito è tempo di tirare le somme per le società, ed il Napoli non fa eccezione. Gli azzurri hanno raggiunto la tanto agognata qualificazione in Champions League ma, in vista della prossima stagione, devono ora prendere delle scelte sulla rosa da consegnare a Spalletti.

Uno dei nodi più difficili da sciogliere è quello legato alla situazione portieri. Ospina è in scadenza nel 2022, Meret nel 2023. C’è bisogno di fare una scelta: tenere uno dei due, cedere entrambi o continuare con lo stesso pacchetto portieri? Ad oggi i colloqui per i rinnovi parrebbero spingere il Napoli verso una vera e propria rivoluzione.

LEICESTER, ENGLAND – SEPTEMBER 16: David Ospina of Napoli looks on during the UEFA Europa League group C match between Leicester City and SSC Napoli at The King Power Stadium on September 16, 2021 in Leicester, England. (Photo by Laurence Griffiths/Getty Images)

Ad avvalorare questa tesi è l’interessamento del Napoli per Pierluigi Gollini, portiere dell’Ataanta rientrato in Italia dopo il prestito al Tottenham. L’estremo difensore italiano probabilmente lascerà l’Atalanta, vedendosi sbarrata la strada da Juan Musso. I partenopei avrebbero puntato su di lui per il futuro, visto anche il poco feeling tra Gasperini ed il ragazzo.

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport non ci sarebbe ancora una vera e propria trattativa tra i due club. Il Napoli, però, vorrebbe chiedere all’Atalanta una cessione in prestito, con qualche formula di riscatto. Gollini, secondo la rosea, sarebbe felice di approdare in una piazza come Napoli, impegnato appunto in Champions l’anno prossimo.