Mercato Napoli: torna di moda il centrocampista, per 15 milioni!

Gli ultimi mesi di Jordan Veretout alla Roma sono stati veramente complicati per il centrocampista ex Fiorentina, motivo per cui molto probabilmente è finito sul mercato. Il francese, fino al 16 gennaio è sempre stato titolare, poi da allora ha visto il campo dal primo minuto solo cinque volte.

Mercato Napoli Veretout (Getty Images)

I motivi del suo allontanamento non sono mai stati ufficialmente comunicati, ma alla base potrebbero esserci degli screzi con la società a causa della questione relativa al contratto.

Ad inizio stagione, il centrocampista classe ’93 aveva chiesto – stando alla ricostruzione de Il Mattino – un adeguamento di contratto che comporterebbe un aumento dello stipendio a 6 milioni di euro, ovvero il doppio di quanto ne percepisce attualmente. La Roma avanzò a suo tempo un’offerta al ribasso e da quel momento i dialoghi per le trattative si sono concluse.

Veretout via dalla Roma, le pretendenti

Veretout, quindi, lascerà la Capitale, ma bisogna capire dove finirà. Al momento l’unica offerta arrivata ai giallorossi è quella del Marsiglia, pari a 8 milioni di euro. L’offerta è stata prontamente rispedita al mittente da Pinto perchè considerata troppo bassa. Veretout pesa ancora sul bilancio della Roma per una cifra pari a 9,1 milioni di euro e quindi una cessione a cifre inferiori sarebbe una minusvalenza.

La Roma vorrebbe incassare almeno 15 milioni dalla cessione del centrocampista francese, che, nonostante la bocciatura di Mourinho, resta un giocatore dalle grandi qualità che farebbe comodo a diverse squadre.

Il Napoli resta alla finestra e il giocatore piace moltissimo a Giuntoli; gli azzurri devono prima cedere qualcuno a centrocampo prima di affondare l’attacco decisivo per strappare Veretout alla Roma.