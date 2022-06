Ultime calciomercato, possibile scambio con la Juventus per Koulibaly

Il Napoli che verrà sarà una squadra forse molto diversa da quella che hanno visto i tifosi nel corso di questa stagione. Le prime novità ufficiali sono gli addii di Insigne e Ghoulam e l’arrivo di Kvaratskhelia e Olivera, in un cambio generazionale sulla sinistra. Le cessioni, però, potrebbero non concludersi qui, e di conseguenza anche gli acquisti.

Il Napoli infatti dovrà sciogliere tante situazioni complicate relative soprattutto ai contratti in scadenza. Ospina, Meret, Mertens e Koulibaly sono solo alcuni dei nomi più caldi di di questo periodo. Calciatori importanti, bandiere e pilastri di queste ultime stagioni, che potrebbero lasciare Napoli. Tuttosport quest’oggi fa il punto sulla situazione Koulibaly e l’interessamento su di lui della Juventus.

Stando a quanto riportato dal quotidiano la società bianconera non si sarebbe arresa nella caccia al senegalese. L’obiettivo numero uno per la difesa juventina resta lui, nonostante le resistenze del Napoli e le dichiarazioni d’amore di Koulibaly. Secondo Tuttosport il pesante ingaggio di KK potrebbe convincere De Laurentiis a lasciarlo andare e la Vecchia Signora ha un jolly da giocare.

LA SPEZIA, ITALY – MAY 08: Merih Demiral of Atalanta BC in action during the Serie A match between Spezia Calcio and Atalanta BC at Stadio Alberto Picco on May 8, 2022 in La Spezia, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Si tratterebbe di Merih Demiral, difensore centrale di proprietà della Juve quest’anno in prestito all’Atalanta. Le prestazioni di Demiral sono state decisamente di alto livello, ed i bianconeri potrebbero sfruttarlo come possibile contropartita per arrivare a Koulibaly.