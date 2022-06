Centro Paradiso: c’è una novità dell’ultim’ora, può diventarlo in futuro

Custode degli anni d’oro del Napoli, il Centro Paradiso è stato messo ufficialmente in vendita. A renderlo noto è Il Mattino, secondo cui al momento non ci sono trattative ufficiali, ma non mancano i rumors sul destino della struttura.

“Voci di corridoio – si legge – sostengono che c’è grande interesse alla struttura da parte di un gruppo di imprenditori disposti a recuperare il Paradiso per farne un centro di eventi; voci di strada del quartiere sostengono che c’è attenzione massima da parte di una cordata di imprenditori del settore della sanità, per recuperare l’immobile e destinarlo a centro medico-sanitario. La verità è che si tratta solo di voci, senza alcuna base di ufficialità, ma il solo fatto che ci siano banali segni di “attenzione” attorno al campo Paradiso, spiega che una svolta è alle porte”.

Centro Paradiso

Il centro Paradiso, situato a Soccavo, è un posto molto importante per la storia del club azzurro. Lì, infatti, il Napoli svolgeva i suoi allenamenti durante gli anni ’80 e ’90.

Poi, il quotidiano aggiunge: “Nei giorni del fallimento del vecchio club azzurro, la storica casa del Napoli degli scudetti è finita nel gorgo delle procedure burocratiche di recupero dei crediti: proprietà trasferita a un pool di istituti bancari che per lunghi anni non hanno saputo cosa farsene, fino alla svolta delle ultime settimane. Attualmente la proprietà è di un’unica struttura che, finalmente, ha avviato le procedure di dismissione per recuperare un po’ di denaro. Tradotto in parole povere significa che il centro Paradiso di Soccavo è ufficialmente in vendita”.