Alvino: “Mertens, una cosa è preoccupante. Novità sui portieri”

Uno dei temi caldi che tiene banco in casa Napoli è certamente la situazione relativa al rinnovo di Dries Mertens. Il miglior marcatore all time del Napoli sta trattando il prolungamento di contratto con la società azzurra e la sua volontà è quella di restare all’ombra del Vesuvio.

Napoli Mertens (Getty Images)

A tal proposito, Carlo Alvino, noto giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal.

Di seguito le sue parole:

Rinnovo Mertens? “Stanno passando troppi giorni e il fatto che le due parti in causa si sono lasciate nel limbo è preoccupante. Tra poco suonerà il gong in un senso o nell’altro. Speriamo che si vada nella direzione della permanenza. Non sembra ci sia grande distanza e tenendo conto dell’amore di Ciro per questa maglia, penso si arrivi ad una soluzione. Credo che i prossimi giorni siano decisivi. Non voglio prendere nemmeno in considerazione la possibilità di vedere Ciro lontano da Napoli”.

Situazione portieri? “Potrebbe accadere di tutto come non potrebbe succedere nulla. Ci sono segnali di rivoluzione tra i pali ma ci sono anche segnali opposti. Nelle ultime ore pare che Ospina sia intenzionato a restare. Il tempo ci dirà, ma è un tempo relativamente breve. Il Napoli ha bisogno di programmare e fare valutazioni. Se ci saranno partenze, il Napoli dovrà aver bisogno di tempo per sostituire i giocatori”.

Sulle strategie di mercato: “Credo che sia chiaro l’intento del Napoli. Sostituire i giocatori che non giocano negli azzurri con altri che, sulla carta, sono più forti. La volontà della società è migliorare la rosa, anno dopo anno. Non conta prendere giocatori di nome tanto per darli in pasto ai tifosi”.