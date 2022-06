VIDEO | FUTURO KOULIBALY: nuova proposta per il rinnovo!

La situazione riguardante il rinnovo di Kalidou Koulibaly diventa sempre più intrecciata con il passare dei giorni: tanti i dubbi e le perplessità, soprattutto da parte dei tifosi, sulla permanenza del centrale senegalese ex Genk. Da Calciomercato.it, intanto, arrivano notizie sulla situazione legata a colui che dovrebbe raccogliere l’eredità di Insigne e diventare il nuovo capitano azzurro. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, il Napoli avrebbe formulato un’offerta ufficiale, recapitata un paio di settimane fa, a Kalidou Koulibaly: si tratterebbe di una proposta arrivata direttamente dal presidente, Aurelio De Laurentiis. Le cifre dovrebbero essere molto vicine ai 4 milioni di euro, che con bonus facilmente raggiungibili potrebbero diventare anche 4.5: il contratto potrebbe essere un biennale, più l’ultimo anno rimasto al senegalese. Il 26 non avrebbe ancora dato una risposta agli azzurri, che aspettano quindi di parlare con il suo agente, Fali Ramadani: futuro ancora incerto, quindi, per il Comandante.

#napoli #sscnapoli #koulibaly #calciomercato #mercatonapoli #barcellona #psg #delaurentiis

▶ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh

▶IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/zcA9dor

» Twitch: http://bit.ly/3omqv2h

» Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe

» Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5

» Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I