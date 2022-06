“Ospina apre al rinnovo con il Napoli!”: l’esperto di mercato è sicuro

Uno dei temi chiave del mercato del Napoli è legato sicuramente al rinnovo di David Ospina. Il portiere colombiano ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e potrebbe addirittura lasciare gli azzurri in caso di mancato accordo. Oggi, però, ai microfoni del suo podcast, Here We Go, se n’è occupato l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano.

Come raccontato nei giorni scorsi, l’ex Arsenal avrebbe ricevuto diverse offerte di contratto in Europa, come dal Villarreal ad esempio: motivo per cui ha tentennato nelle ultime settimane prima di dare una risposta definitiva.

David Ospina Napoli (Getty Images)

Rinnovo Ospina, ci sono novità: le ultime

Secondo Fabrizio Romano, quindi il portiere azzurro avrebbe aperto all’idea del rinnovo con il Napoli, che aspetta da qualche settimana la risposta definitiva del numero 25. L’estremo difensore, ancora indeciso, potrebbe comunicare il verdetto ufficiale al presidente, Aurelio De Laurentiis nei prossimi giorni.

Potremmo essere arrivati quasi alla fine di una telenovela che dura da qualche mese: i tifosi azzurri presto conosceranno il destino di David Ospina.