Italia, Insigne lascia il ritiro della Nazionale: il motivo

Dopo la pesante sconfitta di ieri sera in quel di Wembley contro l’Argentina di Lionel Messi, la Nazionale Italiana è tornata in Italia. Comincerà a partire da oggi pomeriggio, alle 18, la preparazione per la sfida di Nations League in programma per domenica sera al Dall’Ara di Bologna contro la Germania allenata da Hans Flick.

Lorenzo Insigne Nazionale (Getty Images)

Insigne si ferma in Nazionale: lascia il ritiro

Lorenzo Insigne, reduce da un addio doloroso al Napoli e pronto a partire alla volta della MLS, a causa di un infortunio accusato ieri mattina, non ha giocato la Finalissima di ieri sera tra Italia e Argentina nella splendida cornice di Wembley, stadio in cui gli Azzurri hanno vinto l’Europeo nella scorsa estate.

L’ormai ex capitano del club allenato da Luciano Spalletti è stato costretto a lasciare Coverciano a causa dei problemi fisici che lo tormentano da qualche settimana: Insigne sarà indisponibile per le quattro sfide di Nations League contro Germania (due volte), Inghilterra e Ungheria.

Insieme a lui, hanno salutato il ritiro anche Bernardeschi, obiettivo di mercato del Napoli, Chiellini, Jorginho, Emerson e Marco Verratti. Roberto Mancini, quindi, dovrà preparare le prossime sfide senza dei giocatori fondamentali come quelli appena citati.