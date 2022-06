Futuro in bilico per Politano? L’attaccante del Napoli ha preso una decisione

Il calciomercato estivo ancora non è cominciato, ma il Napoli già ha concluso diverse operazioni. Il club azzurro ha ufficializzato gli acquisti di Mathias Olivera e Khvicha Kvaratskhelia, arrivati per sostituire Faouzi Ghoulam e capitan Lorenzo Insigne, in scadenza di contratto. Ma il calciomercato azzurro potrebbe riservare altre sorprese.

Matteo Politano (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Ci sono diverse situazioni che la dirigenza azzurra deve ultimare: dai rinnovi di Ospina e Mertens, alle situazioni legate a Koulibaly e Fabian Ruiz. E attenzione anche a Matteo Politano.

L’esterno d’attacco del Napoli, secondo quanto riportato da Repubblica, non sarebbe più convinto di continuare la sua esperienza in magli azzurra. Infatti, Politano vorrebbe lasciare Napoli e provare una nuova avventura altrove.

In caso di cessione, il Napoli dovrà muoversi nuovamente sul mercato e cercare un altro attaccante pronto a sostituire l’ex Sassuolo e Inter. Uno dei nomi che sta circolando nelle ultime settimane per il reparto offensivo azzurro è quello di Gerard Deulofeu, in uscita dall’Udinese.