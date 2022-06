Futuro Fabian Ruiz: il Napoli offre rinnovo con clausola, i dettagli

Fabian Ruiz ha realizzato un’ottima stagione in questo campionato, collezionando ben sette reti e quattro assist e deliziando i tifosi con la sua specialità del tiro dalla distanza. Il suo futuro in maglia azzurra, però, non è ancora definito, a fronte di un contratto che andrà in scadenza a giugno del prossimo anno e dell’interesse di alcuni club spagnoli, ancora non concretizzatosi.

FOTO: Getty Images, Fabian Ruiz

L’idea del Napoli ad oggi è quella di proporre il rinnovo al giocatore per evitare di perderlo a parametro zero al termine della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello sport, l’offerta del Presidente De Laurentiis è di un prolungamento fino al 2024 con una modifica all’ingaggio e l’introduzione di una clausola rescissoria quantificata in 30 milioni di euro.

Si tratta della medesima cifra che il Napoli ha dovuto versare al Betis per acquistare il centrocampista spagnolo quattro anni fa. La controparte ha chiesto una quindicina di giorni per valutare la proposta, ma pare che vi sia una distanza sia sulla clausola che sulla cifra.