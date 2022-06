Un club di Serie A vuole Cannavaro: ipotesi a sorpresa per l’ex Napoli

La Salernitana è stata sicuramente tra le rivelazioni più importanti del campionato di Serie A appena terminato. Gli artefici del capolavoro salvezza dei granata sono stati sicuramente Walter Sabatini e Davide Nicola, l’allenatore: è degli ultimi minuti la notizia ufficiale della fine della collaborazione con il direttore sportivo.

I campani proveranno a ripartire da zero e secondo quanto riportato da Sportitalia il presidente, Danilo Iervolino, avrebbe un sogno nel cassetto in vista della prossima stagione.

Fabio Cannavaro Salernitana (Getty Images)

Salernitana, sogno Cannavaro per la panchina

Davide Nicola ai saluti: la Salernitana si prepara a cambiare in panchina, soprattutto dopo l’addio di Walter Sabatini. Secondo quanto riportato da Sportitalia, la dirigenza granata starebbe pensando ad un sogno del presidente Iervolino per la panchina: si tratta di Fabio Cannavaro.

L’ex Napoli, reduce da un’esperienza felice in Cina, starebbe cercando una prima esperienza da allenatore in Italia. Chissà che i campani non possano approfittare del desiderio dell’ex Campione del Mondo per mettere a sogno il colpo tanto bramato.