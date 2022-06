Skriniar: “Voglio diventare come Hamsik al Napoli”

Il difensore dell‘Inter, Milan Skriniar, ha parlato del suo futuro e non solo nel corso della sua intervista al quotidiano Pravda, dal ritiro della Nazionale slovacca. In merito ai possibili risvolti in sede di calciomercato, il difensore giura fedeltà ai colori nerazzurri con queste parole:

“Il mio futuro è all’Inter, continuerò con questa maglia. Una leggenda dell’Inter come è stato Hamsik per il Napoli? Sì, vorrei poter fare qualcosa del genere”.

Poi, sullo Scudetto ha aggiunto: “Si ipotizzavano scenari catastrofici per la partenza di due giocatori chiavi e dell’allenatore ma il nuovo tecnico ha fatto bene. Abbiamo dimostrato di essere tra i migliori sia in Italia che in Europa. L’Inter era ed è in buone condizioni“.

Milan Skriniar (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Tra Skriniar e l’ex capitano del Napoli c’è una forte stima reciproca, così come dimostrato dall’attestato di stima firmato proprio da Hamsik nell’estate del 2021. Queste le parole del centrocampista campione di Turchia con il suo Trabzonspor sull’ex compagno di Nazionale:

“Lui è abbastanza veloce per il ruolo che fa, sa leggere molto bene le situazioni e ha una buona tecnica. Non vedo alcun problema, è uno dei cinque migliori centrali al mondo“.