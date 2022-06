Cavani e Gaetano alla Salernitana: arriva la notizia dall’avvocato del club

Con la salvezza conquistata, dopo uno splendido recupero nel finale di stagione, la Salernitana fa sognare i suoi tifosi ricercando un top player sul mercato. Si tratta di Edinson Cavani, ex Napoli ora svincolato dopo l’addio al Manchester United.

Tra le opzioni spunta anche la pazza idea della società campana, la quale vorrebbe concedersi qualche sfizio puntando sul Matador.

Edinson Cavani (Getty Images)

Calciomercato Salernitana, idea Cavani: la notizia

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Francesco Fimmanò, avvocato della Salernitana. Ecco quanto comunicato:

“Si va avanti con Nicola, ieri ho completato il contratto. Si prosegue con Nicola, tra oggi e domani ci saranno le firme sui documenti anche con il DS Sabatini. Entrambi li ho visti più carichi di prima e ansiosi di ripartire. C’è un entusiasmo diffuso, tanti calciatori hanno voluto restare a Salerno per la permanenza di questo gruppo. Le sbornie non sono finite: il 19 giugno ci sarà la festa del club. Sarà anche il mio compleanno, quindi sarà doppia celebrazione”.

“Iervolino-Cavani? Se il presidente dice una cosa è con cognizione di causa. Non le spara mai grosse. Un calciatore come Cavani oggi non può essere leader o titolare in top club, troverebbe in Salerno una piazza assolutamente ideale. Ha dei parametri di costo nettamente più bassi ed è soggetto al Decreto Crescita. Il vero problema sarebbe vedere se Cavani abbia o meno offerte migliori”.

“Se stia preparando già il contratto a Cavani? Un matrimonio si fa in due, abbiamo sentito Iervolino ora ci sarebbe da sentire quello che pensa Cavani. Noi saremmo molto ‘creativi’ nei contratti, nel senso positivo, questo è certo. Tra bonus e modalità, un calciatore del livello di Cavani può guadagnare bene anche in una società come la Salernitana”.

“Gaetano-Salernitana? A Salerno piace tutto (ride ndr). Sono così appassionati… Solo a Bilbao o a Liverpool ho visto un amore simile. Quindi qualsiasi calciatore accostato alla Salernitana genera apprensione positiva”.