Calciomercato Napoli, prima offerta per Deulofeu: cifra e dettagli

Il Napoli continua a fare le proprie valutazioni di mercato per definire la rosa del prossimo anno, anche in vista del prestigioso impegno Champions League. La dirigenza azzurra è però bloccata sul fronte calciomercato da alcune situazioni indefinite di scadenza/rinnovo, in particolar modo quelle relative a Ospina e Mertens.

FOTO: Getty Images, Deulofeu

Nel mirino di Giuntoli in questo momento c’è Gerard Deulofeu, punta centrale dell’Udinese che ha collezionato in questa stagione ben 34 presenze, con 13 gol e 5 assist. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello sport, il Napoli ha presentato la prima offerta ufficiale. La cifra è di circa 13 milioni di euro, lontana dalla valutazione fissata dal club friulano di 25 milioni.

Le parti, dunque, sono estremamente distanti in questo momento, ma l’idea Deulofeu continua a piacere, ovviamente relazionata a quanto succederà con Dries Mertens. Con il belga il Napoli si incontrerà nuovamente questa settimana per cercare le soluzioni per accordarsi in vista di un eventuale rinnovo.

Sul numero 10 dell’Udinese non c’è solo il Napoli, però. Lo spagnolo, infatti, piace anche all’Atletico Madrid.