VIDEO | FUTURO KOULIBALY: LE PAROLE DELL’AGENTE!

Un altro scoglio da superare in casa Napoli è quello relativo al rinnovo di Kalidou Koulibaly, che ha il contratto in scadenza a giugno 2023, ma che è corteggiato da diversi top club dei maggior campionati europei. Il difensore senegalese rappresenta un punto fermo nella formazione del Napoli, ma il suo futuro in casa azzurra non è così stabile. L’edizione odierna del Corriere dello sport si focalizza sulla situazione del difensore del Napoli, riportando le parole dell’agente Fali Ramadani, che ha dichiarato al quotidiano che non ci sono offerte concrete per Koulibaly e che sono “in attesa d’incontrare De Laurentiis per definire la migliore soluzione per Kalidou e il club“. Ancora nulla di definito, dunque, con il calciatore che potrebbe trascorrere in maglia azzurra la sua ultima stagione in scadenza, optare per un prolungamento di contratto oppure trovare una nuova destinazione. Le ipotesi sullo sfondo sono per il momento il Barcellona, il Paris Saint Germain e il Chelsea, che però dovrebbero farsi avanti con un’offerta di almeno 40 milioni di euro.

#koulibaly #napoli #ramadani #delaurentiis #spalletti #mercatonapoli #calciomercato #sscnapoli #barcellona #psg #chelsea #juventus

