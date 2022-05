Rinnovi Napoli, non c’è intesa con Fabian Ruiz. Con Ospina trattativa in stand-by: il motivo

La finestra di mercato estivo in casa Napoli è stata aperta dai due nuovi acquisti Kvaratskhelia e Olivera, i quali andranno a rafforzare rispettivamente l’attacco e il ruolo da terzino sinistro. Questi rappresentano due bei colpi messi a segno da Aurelio De Laurentiis, che ora vorrà solo ed esclusivamente chiudere una volta per tutte il capitolo rinnovi.

Dopo i due acquisti, restano in stand by i rinnovi prioritari di Ospina e Mertens, in scadenza di contratto a giugno, ma anche quelli di Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly i cui contratti avranno fine il prossimo anno.

Rebus rinnovi, il punto della situazione

Da parte dei club spagnoli, tra cui il Real Madrid di Carlo Ancelotti, sono arrivate molte lusinghe rivolte ai calciatori azzurri, volenterose di voler conquistare una volta e per tutte i gioielli partenopei.

Resta però ancora viva la volontà da parte del club di De Laurentiis di prolungare i contratti e, a fare il punto della situazione, ci pensa il giornalista Nicolò Schira a Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di “Radio Goal”. Di seguito quanto riportato:

“La situazione riguardante Ospina è al momento in stand by. Il calciatore chiede tanto, considerando che ha ricevuto offerte dal Messico, Arabia Saudita e ha avuto contatti anche con il Real Madrid. Di fatto resta difficile che il Napoli possa accontentarlo, vista l’età”.

David Ospina, Juventus-Napoli (Photo by Stefano Guidi/Getty Images)

“Fabian Ruiz? Non c’è ancora intesa sul rinnovo e sulle cifre, la situazione non è semplice. Meret invece vuole la maglia da titolare, il suo discorso è legata alla decisione su Ospina. Vicario piace, ha più carte da giocarsi sul tavolo come ogni grande club. Zaniolo resta solo una suggestione”.