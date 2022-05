Sia Meret che Ospina via: il Napoli ha individuato i prossimi due portieri!

Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà, la Fiorentina è fortemente interessata a Alex Meret, portiere del Napoli. L’italiano piace da tempo ai viola, che vorrebbero liberarsi di Dragowski e non sono convinti di Terracciano.

Nei piani dei partenopei ci sarebbe anche una possibile partenza dell’esperto compagno di reparto di Meret, David Ospina. I due hanno passato le ultime quattro stagioni insieme all’ombra del Vesuvio, con il colombiano sempre leggermente in vantaggio nelle gerarchie, infortuni permettendo. 103 presenze per il 33enne, 93 per il 25enne nel quadriennio assieme.

Empoli, Guglielmo Vicario (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Sempre secondo quanto raccontato dal giornalista durante la trasmissione Sportitalia Live, al Napoli potrebbero arrivare due portieri italiani per sostituire i due partenti: Salvatore Sirigu e Guglielmo Vicario. Come i due predecessori, uno giovane e uno esperto. Di seguito le sue parole:

“Su Meret si è mossa forte la Fiorentina. Se dovesse partire pure Ospina, al Napoli possono arrivare sia Vicario che Sirigu.”