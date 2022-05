Da SKY: “Ricca offerta per Mertens dalla Serie A, al Napoli resta solo una speranza”

Dries Mertens, miglior marcatore della storia del Napoli, ha il proprio contratto in scadenza con i partenopei il prossimo 30 giugno. La situazione rinnovo sembra essere in stand-by, gli azzurri stanno cercando di abbassare il monte ingaggio complessivo considerando i mancati introiti degli ultimi due anni.

Dunque, l’unica cosa che appare certa è che il Napoli dovrebbe offrire al giocatore un rinnovo al ribasso.

Mertens (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Tuttavia, molte squadre sono sulle tracce di Mertens, tra queste la Lazio. Il club romano è allenato da Maurizio Sarri che proprio nel club campano ebbe la brillante intuizione di mettere il belga centravanti svoltandogli la carriera.

Difatti, come fa sapere Luca Marchetti, giornalista di Sky, la Lazio ha pronta un’offerta per Ciro Mertens che dovrebbe essere quasi il doppio di quella Napoli. Il giornalista però, fa sapere che se gli azzurri dovessero aumentare l’offerta facendo passi concreti verso il giocatore, la situazione potrebbe essere risolta in tempi più rapidi.

La volontà primaria di Mertens è quella di rimanere ancora a lungo in maglia azzurra.