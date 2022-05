Senesi al posto di Koulibaly? Arriva la rivelazione dell’intermediario

Il rinnovo di Kalidou Koulibaly con i Napoli pare ancora molto incerto. Tra le due parti non c’è ancora un’intesa e questo porterebbe il futuro del senegalese lontano dalla squadra partenopea.

Il calciatore si trova così davanti a un bivio: una strada prevede un’altra stagione in azzurro e andare poi via a parametro zero, l’altra invece vedrebbe il suo destino lontano da Napoli immediatamente.

Addio Koulibaly? Spunta il sostituto

Ad infierire ancor di più sull’indecisione, è la forte volontà da parte di altri club che spingono per averlo. Potrebbe accadere di tutto intorno al destino del centrale e, proprio per questo motivo, il Napoli per non mostrarsi impreparato inizia a sondare dei possibili sostituti.

Il club partenopeo è in cerca di un profilo adatto e che possieda tutte le capacità necessarie per colmare il vuoto che lascerebbe la fortezza del numero 26 azzurro.

Kalidou Koulibaly, Napoli-Roma (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Non sarà facile per il Napoli cercare un sostituto, anche se tra i nomi si valuta Marcos Senesi. L’intermediario del calciatore, Fabio Parisi è intervenuto a “1 Football Club” su 1 Station Radio, dove ha dichiarato:

“Senesi al Napoli in caso di addio a Kalidou Koulibaly? È un buon calciatore e si trova nei radar del Napoli. L’argentino possiede una grandissima abilità nell’impostazione di gioco e ha un buon piede sinistro. In sostanza, è un profilo interessante. Il fatto è che rimpiazzare un calciatore come Koulibaly non è semplice, è un monumento del club partenopeo. Senesi però è una buona garanzia sul mercato”.