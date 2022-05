Ounas seguito dal Monza? Il figlio di Galliani fa chiarezza

Il Monza ha conquistato qualche giorno fa la promozione nel massimo campionato, la Serie A, battendo il Pisa in una rocambolesca finale playoff, tra le più belle mai viste in assoluto. Tra gli artefici di questo capolavoro sportivo c’è sicuramente Adriano Galliani, amministratore delegato del club brianzolo e storico dirigente del Milan.

Ai microfoni di Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato Gianluca Galliani, figlio di Adriano. Tanti i temi affrontati, tra i quali anche quello del calciomercato.

Ounas calciomercato

Ounas al Monza? Parla il figlio di Galliani

Adam Ounas, esterno del Napoli, nelle ultime ore è stato accostato al Monza: quello dell’algerino però non è l’unico nome sul taccuino dei brianzoli. Gianluca Galliani, figlio di Adriano, ha puntualizzato degli aspetti riguardanti il calciomercato:

Ounas al Monza? “No, tutte le voci che leggete adesso sul calciomercato del Monza sono inventate: anche per quanto riguarda Belotti, sono fantasie dei giornalisti. In società non hanno ancora parlato di mercato, se non per i riscatti di alcuni calciatori”.