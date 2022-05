Non solo Petagna per l’attacco del Monza: si segue anche un obiettivo del Napoli

Grandissima festa per il Monza che ha conquistato il pass per la Serie A dopo aver battuto il Pisa ai tempi supplementari nella finale playoff. Un bellissimo traguardo raggiunto da Silvio Berlusconi che ha portato la società lombarda nel massimo campionato italiano per la prima volta nella sua storia.

Ma ora l’obiettivo principale sarà tentare di rimanere in Serie A anche per le prossime stagioni e non retrocedere subito di nuovo in Serie B. Sarà un lavoro impegnativo da portare avanti e molto dipenderà fortemente anche dalle mosse di mercato.

Andrea Petagna, Milan-Napoli (Photo by MIGUEL MEDINA / AFP) (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)

Calciomercato Monza, suggestione Petagna?

Un primo colpo di calciomercato potrebbe proprio coinvolgere il club napoletano. Infatti, stando agli ultimi rumors, Andrea Petagna potrebbe diventare il profilo ideale per rafforzare l’attacco dei brianzoli.

Al riguardo però è intervenuto il direttore sportivo del Monza, Filippo Antonelli, ai microfoni di Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show. Il ds dei biancorossi, oltre a parlare della promozione, ha anche rilasciato alcune parole in merito all’accostamento Petagna-Monza. Di seguito quanto riportato:

“Abbiamo da poco chiuso gli occhi, questa notte abbiamo fatto una sola tirata (ride ndr). Aver raggiunto per la prima volta in 110 anni la Serie A è una grande soddisfazione, è un qualcosa di storico. Gli umori sono a mille, poi parliamo di Berlusconi che è il presidente più vincente della storia”.

Poi ha continuato parlando dei rapporti fra il Napoli e il Monza: “È ovvio che possediamo rapporti con tutti i club di A. Lo stesso direttore sportivo Giuntoli ci ha fatto i suoi complimenti, speriamo di fare bene la prossima stagione. La nostra ambizione, nelle persone del dottor Galliani e del presidente Berlusconi, è quella di crescere. E loro sanno benissimo cosa fare per portare questa squadra ad alti livelli.

Suggestione Petagna? A mio avviso è presto per parlare di mercato. Adesso ci godiamo la festa, poi ci metteremo al lavoro”.

Andrea Belotti (Photo by Marco BERTORELLO / AFP) (Photo by MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images)

Oltre Petagna, c’è anche Belotti fra gli indiziati

Al contempo, l’attaccante azzurro resta solo uno dei tanti indiziati che potrebbero vestire la maglia dei biancorossi. Bisogna tenere in considerazione che magari il club di Berlusconi vorrà tentare il colpaccio, fiondandosi su uno dei tanti calciatori svincolati in questa stagione.

Uno su tutti è Andrea Belotti: l’attaccante potrebbe lasciare il Torino a parametro zero. I il calciatore è stato più volte accostato anche al Napoli, ma ora i brianzoli potrebbero pensare anche al colpaccio.

Il ds Antonelli si è soffermato anche su quest’altro punto di mercato, dichiarando: “Belotti? Come altri, è un grande attaccante. Non posso escludere nulla“.

Al momento l’attaccante si concede un momento di riflessione, valutando anche Fiorentina e Atalanta. Senza escludere, però, anche un’eventuale inserimento da parte del Monza.