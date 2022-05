Il Napoli segue due profili per il post Koulibaly

Regna l’incertezza sul futuro di Kalidou Koulibaly, il cui contratto scade a giugno 2023 e per il quale, al momento, non sembrano in atto operazioni di rinnovo.

Il senegalese è stato uno degli artefici (probabilmente il principale) dei soli 31 gol subiti nella Serie A appena conclusa, che ha permesso al Napoli di consacrarsi come miglior difesa del campionato al pari del Milan campione d’Italia.

Sul “comandante” è forte da tempo l’interesse del Barcellona, che vorrebbe provare ad inserire Miralem Pjanic per abbassare i costi della trattativa.

FOTO: Getty – Napoli Koulibaly

Senesi e Palomino tra i possibili sostituti

Nonostante le parole di ieri del suo agente (“Non c’è nessuna trattativa con altri club, siamo in attesa di incontrare il Napoli“), una partenza di Koulibaly è tutto fuorché impossibile.

Per questo motivo, secondo Repubblica, il club azzurro non vuole farsi trovare impreparato ed è alla ricerca di un eventuale sostituto. Tra i papabili ci sono Senesi e Palomino, ma non ci saranno affondi fino a quando non ci sarà maggiore chiarezza sul futuro del numero 26.

Ieri sera, nel corso della Domenica Sportiva Estate, l’esperto di mercato Ciro Venerato ha dichiarato che il Napoli ha fatto un’offerta a Koulibaly: quattro milioni a stagione (bonus compresi) per altrettanti anni.

Il difensore vorrebbe mantenere il suo attuale stipendio di sei milioni all’anno, ma De Laurentiis cercherà di fare il possibile per non perdere il suo comandante.