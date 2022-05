Dybala più vicino all’Inter? C’è l’annuncio a sorpresa di Marotta

Questa sessione di mercato sarà caratterizzata dai tanti calciatori in scadenza di contratto e liberi di firmare con nuove squadre a parametro zero. In casa Napoli, ci sono gli esempi di Ghoulam e Insigne.

Una situazione che potrà portare alcuni vantaggi ai club intenzionati ad acquistare, i quali guardano le prestigiose vetrine che mettono in bella mostra i svincolati di questa stagione. Dai quali emergono: Paulo Dybala, Andrea Belotti, Franck Kessié, e Ivan Perisic.

Paulo Dybala -(Photo by ISABELLA BONOTTO/AFP via Getty Images)

L’Inter punta Dybala, la rivelazione di Marotta

Sull’attaccante juventino sono piombati diversi club tra cui Inter e Roma, ma anche il Napoli che però deve far fronte alla sua riduzione del tetto ingaggi. Una condizione che quasi esclude un ipotetico approdo dell’argentino in maglia azzurra, ma che al tempo stesso fa avvicinare ancor di più un altro club.

La società più vicina in questo momento, stando ai rumors, sembrerebbe l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri vorrebbero rafforzare il loro reparto offensivo e l’ex Juve potrebbe essere il profilo più adatto alle loro esigenze.

Fra gli esponenti dell’Inter, a rilasciare alcune dichiarazione, è stato Beppe Marotta. L’amministratore delegato Area Sport dei neroazzurri, è intervenuto all’evento “L’Amico Atletico”, presso la Fondazione Cardinaletti, dove ha parlato sulla questione Dybala. Questo quanto raccontato:

“Dybala? Nello sport bisogna accettare bugie bianche, ma la speranza è che possa giocare con noi“.