Terzo portiere Napoli, tre giocatori per un solo posto: la situazione

Il calciomercato estivo del Napoli sarà molto movimentato: il ds Giuntoli dovrà muoversi anche nel reparto dei portieri. David Ospina ha il contratto in scadenza a fine giugno e si deve ancora trovare un accordo per il rinnovo, mentre il futuro di Alex Meret dipende da quello del portiere colombiano. Sono tanti i nomi che circolano in caso di partenza di uno dei due.

Hubert Idasiak

Il Napoli però dovrà anche decidere chi sarà il terzo portiere per la prossima stagione: l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto della situazione.

Per Davide Marfella, terzo portiere della stagione appena conclusa, la società ha un’opzione per allungare il contratto di un altro anno e potrebbe esercitarla. Il portiere della Primavera, Hubert Idasiak, reduce da una buona stagione con gli azzurrini, ha tre richieste di prestito dal campionato polacco. Nikita Contini, invece, tornerà dal prestito al Vicenza, ma potrebbe essere ceduto.

La decisione verrà presa nelle prossime settimane e molto potrebbe dipendere anche dal futuro dei primi due portieri Ospina e Meret.